Сотрудник банка организовал ограбление клиентки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании московскими полицейскими троих подозреваемых в нападении на пенсионерку, которая возвращалась из банка с большой суммой.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации. По версии следствия, именно он сообщил своим знакомым, что клиент банка сняла крупную сумму. Один из злоумышленников проследил за женщиной, отобрал у неё деньги и вместе с сообщником скрылся на такси", — сказала Волк.

По ее словам, у пенсионерки отобрали более 1,2 миллиона рублей.