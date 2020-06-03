Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила о снижении индекса распространения коронавируса.

"Мы видим хорошее снижение, хотя медленное, индекса инфекции в Российской Федерации и в Москве, пока не на том уровне, на котором все ожидали, но оно появляется", — сказала Вуйнович в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.