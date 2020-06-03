Меньше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки

В столице выявлены 1842 новых случая заражения коронавирусом. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Стоит отметить, что накануне новых инфицированных в Москве было 2286 человек. Днем ранее прирост составил 2297 человек. Среди новых коронавирусных больных в столице больше 85% пациентов младше 65 лет:

18-45 лет — 46%;

46-65 лет — 32,9%;

66-79 лет — 9,5%;

Старше 80 лет — 4,9%, дети до 18 лет — 6,7%. За сутки в Москве от коронавируса скончался 61 пациент. У всех была также диагностирована пневмония, были сопутствующие хронические заболевания. Выздороветь за этот период смогли 3385 москвичей.

С начала эпидемии в столице зарегистрировано 187 216 случаев инфицирования COVID-19. В России за сутки выявлено 8563 новый случаев заражения. Вирус унес жизни 178 пациентов, поправились 8972 человека.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что москвичи могут бесплатно проверить себя на наличие коронавируса. Сдать кровь на анализ можно в 30 клиниках Москвы с 8 утра до 8 вечера. Требуется предварительная запись, которая ведется дистанционно. Ежедневно медики будут тестировать до пяти тысяч человек.