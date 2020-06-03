В Архангельской области выявлен большой скачок новых случаев COVID

Чуть больше 21% новых коронавирусных больных проживает в Москве. Доля москвичей в ежедневной статистике падает с каждым днем.

Так, за минувшие сути в столице выявлено 1842 новых случая заболевания. В Подмосковье 736 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 380. Среди регионов новый антилидер — Свердловская область. Здесь за последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили сразу 357 местных жителей. В Нижегородской области 347 новых случаев.

Большой прирост показала Архангельская область. В регионе за сутки зарегистрировано сразу 239 новых больных коронавирусом. Сутками ранее сообщали о приросте с 56 человек, днем ранее — о 135 инфицированных.

В шести регионах России за сутки выявлено меньше десятка новых случаев. Так, в Севастополе их два, в Еврейской АО и Курганской области — по три, в республике Крым и на Алтае — по пять, в Чукотском автономном округе — шесть.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8536 новых случаев заражения. У 38,5% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. Скончались 178 пациентов, выздоровели 8972 человека.