Положительные тесты на коронавирус в России получили 8 536 человек. Таковы данные за минувшие сутки.
Накануне число новых инфицированных составляло 8863 человека, днем ранее их было — 9035 человек. Как сообщает оперативный штаб, у 38,5% новых коронавирусных больных не было внешних проявлений заболевания.
За сутки от коронавируса скончались 178 пациентов. Днем ранее сообщали о 182 летальных исходах, еще на сутки раньше вирус убил 162 россиян. Всего в России с начала эпидемии скончались 5 215 человек, у которых был диагностирован COVID-19.
Выздоровели за сутки 8 972 человека. Всего их количество достигло уже 195 957 человек.
С начала эпидемии в стране зарегистрировано 432 277 случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщает Роспотребнадзор, под наблюдением медиков остается 303 тысячи человек. В стране проведено больше 11,4 миллиона тестов на COVID-19, из них за последние сутки — 274 тысячи тестов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи готово начать клинические испытания вакцины от COVID-19.
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