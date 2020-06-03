Еще 8,5 тысячи россиян заболели коронавирусом

Положительные тесты на коронавирус в России получили 8 536 человек. Таковы данные за минувшие сутки.

Накануне число новых инфицированных составляло 8863 человека, днем ранее их было — 9035 человек. Как сообщает оперативный штаб, у 38,5% новых коронавирусных больных не было внешних проявлений заболевания.

За сутки от коронавируса скончались 178 пациентов. Днем ранее сообщали о 182 летальных исходах, еще на сутки раньше вирус убил 162 россиян. Всего в России с начала эпидемии скончались 5 215 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

Выздоровели за сутки 8 972 человека. Всего их количество достигло уже 195 957 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 432 277 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает Роспотребнадзор, под наблюдением медиков остается 303 тысячи человек. В стране проведено больше 11,4 миллиона тестов на COVID-19, из них за последние сутки — 274 тысячи тестов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи готово начать клинические испытания вакцины от COVID-19.