Екатеринбургский суд отказался отменять режим самоизоляции

Пресс-служба Свердловского областного суда в Екатеринбурге сообщила об отказе в отмене режима самоизоляции.

Двое жителей, а также коллектив из двадцати человек подали иски в суд Екатеринбурга об отмене режима самоизоляции. Иски приобщили к одному делу и отказали в удовлетворении.