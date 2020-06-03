Пресс-служба Свердловского областного суда в Екатеринбурге сообщила об отказе в отмене режима самоизоляции.
Двое жителей, а также коллектив из двадцати человек подали иски в суд Екатеринбурга об отмене режима самоизоляции. Иски приобщили к одному делу и отказали в удовлетворении.
"Рассмотрев дело, судья судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда принял решение об отказе в удовлетворении иска", — говорится в сообщении.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.