ГУ МЧС по Петербургу сообщило о пожаре в инфекционной больнице имени Боткина. В результате ЧП погиб один пациент.
"В 05.50 утра на 2-м этаже 4-этажного корпуса в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади пяти квадратных метров, в результате чего пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление угарным газом. Горение ликвидировано персоналом больницы", — говорится в сообщении.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.