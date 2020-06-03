Семиклассница из Забайкалья будет награждена за спасение людей

Пресс-служба главы Забайкальского края сообщила о том, что семиклассницу из города Сретенска наградят за спасение пострадавших во время ДТП.

Авария произошла в декабре прошлого года, во время которой девочка-подросток помогла своей маме и другим пострадавшим выбраться из-под обломков.