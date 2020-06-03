Пресс-служба главы Забайкальского края сообщила о том, что семиклассницу из города Сретенска наградят за спасение пострадавших во время ДТП.
Авария произошла в декабре прошлого года, во время которой девочка-подросток помогла своей маме и другим пострадавшим выбраться из-под обломков.
"Ее действия помогли ускорить процесс эвакуации пострадавших, избежать переохлаждения людей, которые не могли самостоятельно выбраться из автобуса. Ученица седьмого класса общеобразовательной школы города Сретенска Кристина Баранова представлена к награде Забайкальского края — медали "За честь и мужество", — говорится в сообщении
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.