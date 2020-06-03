ГСУ СК Красноярска сообщило агентству РИА "Новости" о найденном пропавшем мальчике. Тело ребенка нашел рыбак.
По данным СК, мальчик играл с друзьями, после чего все разошлись по домам, а семилетний ребенок бесследно исчез.
"Третьего июня в утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика и вызвал сотрудников правоохранительных органов. В ходе осмотра следователями-криминалистами и медицинскими экспертами на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, окончательную причину установит назначенная судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в СК региона.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.