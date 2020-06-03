В Красноярске нашли тело пропавшего ребенка

ГСУ СК Красноярска сообщило агентству РИА "Новости" о найденном пропавшем мальчике. Тело ребенка нашел рыбак.

По данным СК, мальчик играл с друзьями, после чего все разошлись по домам, а семилетний ребенок бесследно исчез.