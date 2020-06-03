Министр обороны Сергей Шойгу получил звание почетного гражданина Северной Осетии благодаря главе республики Вячеславу Битарову.
"Подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина нашей республики. Сергей Кужугетович — один из самых уважаемых военных и государственных деятелей не только в Северной Осетии, по всей стране", — написал Битаров в Instagram.
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