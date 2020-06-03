Минобороны РФ сообщило о переносе военных сборов для студентов на июль-октябрь, а в некоторых вузах сборы перенесены на следующий год.

"Министерством обороны Российской Федерации с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах Российской Федерации, и предпринимаемых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов.

Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок — июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год", — сообщает Минобороны.