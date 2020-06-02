Статистика: москвичи поехали на автомобилях в открывшиеся ТЦ

Транспортный поток увеличивается в столице. Накануне по московским дорогам проехали 2,68 миллиона автомобилей.

Это на 8,5% больше, чем на прошлой неделе.

"Количество машин на дорогах Москвы каждый день растёт. За вчерашний день, 1 июня, по дорогам Москвы передвигалось 2,68 миллиона автомобилей. По сравнению с прошлым понедельником количество машин вчера было больше на 210 тысяч. Увеличивающееся количество машин, а также дождь негативно сказываются на загруженности дорог: так, вчера первый раз за весь период повышенной готовности в вечерний час пик было 6 баллов", — рассказали в московском центре организации дорожного движения.

Эксперты связывают активный рост автомобилей 1 июня с тем, что в городе начали открывать магазины и торговые центры.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что увеличивается количество пассажиров и в общественном транспорте. 27 мая был установлен рекорд впервые за девять недель. Метро воспользовались 1,97 миллиона пассажиров. На наземном транспорте проехали 1,31 миллиона человек. Всего уникальных пассажиров на общественном транспорте Москвы достигло 1,57 миллиона человек.