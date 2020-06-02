В Мурманске начали оперативно строить новую железнодорожную ветку

До конца июня в Мурманске планируют построить новую железнодорожную ветку. Сейчас на это брошены все силы.

Об этом рассказали в правительстве Мурманской области.

"Что касается решения проблемы, мы ускоренными темпами приступаем к устройству полотна в 5,7 километра в рамках строительства альтернативной ветки по проекту "Мурманский транспортный узел", для этого там запущены соответствующие работы, все ресурсы РЖД, подрядчика по проекту сейчас мобилизованы. Мы надеемся и делаем все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить железнодорожное сообщение", — сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Ожидается, что работы закончат в июне и тогда же восстановят железнодорожное сообщение с остальной частью России. Именно по железной дороге в регион привозят продукты питания, различные грузы. По ней же идут пассажирские поезда. Сейчас местных жителей автобусами доставляют к ближайшей железнодорожной станции Выходной и обратно.

Напомним, что накануне из-за паводка подмыло опоры железнодорожного пролета, он обрушился. Никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.