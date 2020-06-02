Беглов рассказал, когда в Санкт-Петербурге откроют рестораны

Парки и рестораны пока не планируют открывать в Санкт-Петербурге. Для этого в городе нет соответствующей эпидемиологической ситуации.

Такое заявление сделал губернатор Санкт-Петербурга.

"Парки и скверы, учреждения культуры, кафе и рестораны, непродовольственная торговля товарами пока ждут возможности начать работать", — сообщил Александр Беглов.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе пока "сложная", поэтому даже примерных сроков снятия ограничений еще нет.

Слова градоначальника подтвердил и главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова. Она подчеркнула, что пока нет снижения по приросту новых инфицированных. Сейчас готовится план снятия ограничений, которые вступят в силу с 14 июня. Но там не идет речь про открытие точек общественного питания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жителям Санкт-Петербурга разрешили снять маски и перчатки, а граждане старше 65 лет теперь могут выходить на прогулки. Также открылись нотариальные конторы, можно посещать кладбища.

А вот в Москве рестораторы готовятся к открытию летних веранд. Они рассчитывают, что такое разрешение получат уже с 15 июня.