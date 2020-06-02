Свыше 2,2 тысячи москвичей заболели коронавирусом за сутки

Более двух тысяч жителей Москвы получили положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, в столице число инфицированных увеличилось на 2286 человек.

Это чуть меньше, чем вчера. Накануне сообщали о 2297 новых инфицированных в столице.

Медики отмечают, что почти 50% новых коронавирусных больных в Москве не достигли возраста 45 лет:

🔹 42,3% — от 18 до 45 лет.

🔹 33,1% — от 46 до 65 лет.

🔹 11% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,4% — старше 80 лет.

🔹 7,2% — дети.

За последние 24 часа в Москве от коронавируса скончался 71 пациент. А вот полностью победить опасное заболевание смогли 6030 пациентов.

Всего с начала эпидемии в столице выявлено 185 374 случая заболевания. Число выздоровевших достигло 88 269 человек.

Напомним, что в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции. При выходе из дома граждане обязаны надевать защитные маску и перчатки. Накануне в столице открылись еще пять станций метро, которые ранее закрыли из-за эпидемии. Вновь начали работать станции "Аннино", "Кропоткинская", "Пятницкое шоссе", "Парк Культуры", "Ломоносовский проспект".