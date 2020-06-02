В восьми регионах России меньше десятка новых инфицированных

Чуть больше 25% всех новых инфицированных России живут в Москве. В столице выявлено 2286 новых случая коронавируса.

В Московской области 732 новых пациента, в Санкт-Петербурге - 376. Среди регионов лидирует по-прежнему Нижегородская область. Здесь за сутки число коронавирусных больных увеличилось на 354 человека. В Свердловской области зарегистрировано 292 новых случая, в Ростовской области — 253.

В восьми регионах России число новых заболевших меньше десяти. Так, в Чукотском автономном округе, республике Алтай и Ненецком автономном округе — по одному инфицированному, по два — в республике Крым и Магаданской области. В Севастополе три человека за сутки получили положительные тесты на COVID-19, в Курганской области — семь человек, в республике Карелия — восемь.

Всего за сутки в России выявлено 8863 новых случая заражения. 182 человека скончались, 11 108 — выздоровели. С начала эпидемии число инфицированных составило 423 741 человека. Вирус убил 5037 россиян, а 186 985 пациентов смогли поправиться.