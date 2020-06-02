Еще больше смертей: 182 человека скончались за сутки от COVID-19

Жители 84 регионов России получили положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки. В общей сложности число новых инфицированных достигло 8863 человек.

Как сообщает оперативный штаб, это меньше, чем накануне. 1 июня сообщалось о 9035 новых инфицированных.

Почти у 42% коронавирусных больных не было внешних признаков инфекции. Скончались 182 пациента. Сутками ранее было зафиксировано 162 летальных исхода. В общей сложности от COVID-19 в стране умерло 5037 человек.

Выздороветь смогли 11 108 человек. Общее число излечившихся достигло 186 985 россиян.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 423 741 случай заболевания коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже свыше 11,1 миллиона тестов на COVID-19. Из них за последние сутки — 228 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 304 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России приступили к испытанию отечественной вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Уже отобраны добровольцы, которым сделают первые прививки от COVID-19.