Больше шести тысяч москвичей выздоровели от COVID-19 за сутки

Жертвами коронавируса стали еще 71 человек. Как сообщает оперативный штаб, речь идет о жителях Москвы.

У них были диагностированы COVID-19 и пневмония. У некоторых также были хронические заболевания.

За сутки выздоровели 6030 человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До 14 июня в столице продлен режим самоизоляции. Москвичей, которые перенесли коронавирус и смогли победить заболевание, просят стать донорами плазмы. Желающим нужно позвонить на горячую линию 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее "Правда.Ру" писала, что смартфоны опосредованно могут быть причиной распространения коронавируса. Например, в общественных местах люди, находящиеся в перчатках, часто вынуждены их снимать, чтобы воспользоваться устройством. В этот момент риск заражения COVID-19 повышается.