На востоке Москвы полиция задержала мужчину, который будучи в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из охолощенного автомата в свой день рождения.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"Прибывшие на место полицейские задержали пьяного мужчину 1 июня 1989 года рождения, у которого находились охолощенные автомат Иж-161 и пистолет модели "ТТ-СХ". По словам задержанного, он, находясь у дома №2 по улице Чусовской несколько раз выстрелил холостыми светозвуковыми патронами в воздух вверх", — сообщили в ведомстве.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".