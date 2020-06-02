В Москве арестован мужчина, открывший стрельбу из автомата

На востоке Москвы полиция задержала мужчину, который будучи в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из охолощенного автомата в свой день рождения.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.