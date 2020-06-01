С 6 июня жители Москвы смогут посещать городские храмы. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по работе в условиях COVID-19.
В Telegram-канале рабочей группы утверждается, что решение принято по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях (один человек на четыре квадратных метра)", — сказано в сообщении.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.