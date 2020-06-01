С 6 июня московские храмы откроются для прихожан

С 6 июня жители Москвы смогут посещать городские храмы. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по работе в условиях COVID-19.

В Telegram-канале рабочей группы утверждается, что решение принято по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.