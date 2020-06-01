В городе Лабытнанги на Ямале сбежали два пациента с подтвержденным коронавирусом. Мужчин уже нашли и задержали, против них возбуждены уголовные дела.
Примечательно, что беглецы знали о положительных результатах своих тестов на COVID-19, но все-таки решились самовольно покинуть больницу через окно на втором этаже.
«В этой связи прокурор города направил в следственные органы материалы проверок для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Полицией возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей"», — сообщили в прокуратуре.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.