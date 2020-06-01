Двое инфицированных сбежали из больницы на Ямале

В городе Лабытнанги на Ямале сбежали два пациента с подтвержденным коронавирусом. Мужчин уже нашли и задержали, против них возбуждены уголовные дела.

Примечательно, что беглецы знали о положительных результатах своих тестов на COVID-19, но все-таки решились самовольно покинуть больницу через окно на втором этаже.