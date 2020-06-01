В Красноярском крае в первую неделю лета ожидаются заморозки

На территории Красноярского края в период со 2 по 5 июня могут наблюдаться заморозки до минус трех градусов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"2-5 июня 2020 года в земледельческой зоне центральных районов, 2 июня 2020 года в земледельческой зоне южных районов Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов", — сказано в сообщении ведомства.

Средняя температура воздуха в Красноярске в первый месяц лета составляет 15-16 градусов.