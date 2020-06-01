Больше 2,2 тысячи человек в Москве заболели коронавирусом за сутки

Больше двух тысяч человек в Москве получили диагноз "коронавирус" за сутки. Как сообщает оперативный штаб, число инфицированных в столице выросло на 2297 человек.

Большинство из них младше 65 лет:

🔹 43,6% — от 18 до 45 лет.

🔹 32,7% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,8% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,6% — старше 80 лет.

🔹 7,3% — дети.

За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались 76 человек. А вот полностью победить заболевание смогли 2060 инфицированных. Общее число выздоровевших в Москве составляет 82 239 человек.

Всего в столице с начала эпидемии зарегистрировано 183 088 случаев заражения COVID-19. В городе продлен режим самоизоляции, который будет действовать до 14 июня. Выходить из дома можно только в масках и перчатках, а для граждан старше 65 лет составили график прогулок на свежем воздухе.

С сегодняшнего дня в Москве начали работать еще пять станций метро. С 1 июня открыли станции "Аннино", "Кропоткинская", "Пятницкое шоссе", "Парк Культуры" и "Ломоносовский проспект".

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что карантин в Москве снимут до дня проведения парада Победы. Он намечен на 24 июня.