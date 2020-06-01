В 84 регионах России выявлены новые коронавирусные больные

Четверть новых инфицированных живет в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, всего за минувшие сутки в стране выявлено 9035 новых случаев заболевания. Из них в Москве — 2297 случаев. В Подмосковье 728 новых инфицированных, в Санкт-Петербурге — 364.

Среди регионов по приросту новых больных лидирует Нижегородская область. В регионе диагноз "коронавирус" за последние 24 часа получили 315 местных жителей. 283 новых случая в Свердловской области, 229 — в Иркутской области.

Меньше всего новых случаев заболевания выявлено в Ненецком автономного округе — 1. В Сахалинской области и Магаданской области — по три новых инфицированных, в Севастополе — четыре, в Еврейской АО — пять.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев заболевания COVID-19. Вирус унес жизни 4855 пациентов. Выздороветь смогли 175 877 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению эпидемиолога, жаркое лето поможет справиться с коронавирусом. Об этом заявил профессор Кит Нил из Университета Ноттингема. Он пояснил, что COVID-19 перемещается по воздуху в крошечных каплях воды, однако в жаркую погоду они быстро испаряются и не дают вирусу распространяться.