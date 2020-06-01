Свыше двух тысяч москвичей выздоровели от коронавируса

Еще 76 человек скончались от коронавируса. Оперативный штаб приводит данные по Москве за минувшие сутки.

Сообщается, что у всех скончавшихся был диагностирован COVID-19 и пневмония. У некоторых были и сопутствующие хронические заболевания, течение которых обострил коронавирус.

Также за минувшие сутки в столице излечиться от болезни смогли больше двух тысяч человек.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82239", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что в Москве продлен режим самоизоляции. Он будет действовать до 14 июня. Те, кто смог выздороветь после болезни, могут стать донором плазмы крови. Содержащиеся в ней антитела помогут другим инфицированным скорее пойти на поправку.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Москва помогла Псковской области средствами индивидуальной защиты. В регион направлены восемь грузовиков масок, перчаток и различных лекарств.