Московские парки подготовили для посещения жителей города в связи со смягчением режима самоизоляции. На дорожки была нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.
Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Напомним, жители столицы получили возможность выходить на прогулку с 1 июня. Гулять по городу можно будет по утвержденному властями графику.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.