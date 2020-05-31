Московские парки подготовили к открытию с 1 июня

Московские парки подготовили для посещения жителей города в связи со смягчением режима самоизоляции. На дорожки была нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Напомним, жители столицы получили возможность выходить на прогулку с 1 июня. Гулять по городу можно будет по утвержденному властями графику.