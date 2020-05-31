Пресс-служба губернатора Московской области сообщила о ситуации с устранением последствий после непогоды.

"По состоянию на 14.00 31 мая, в 5 муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобождён участок дороги у железнодорожной платформы "Опалиха" городского округа Красногорск", — говорится в сообщении.