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В Подмосковье рассказали об устранении последствий непогоды

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба губернатора Московской области сообщила о ситуации с устранением последствий после непогоды.

"По состоянию на 14.00 31 мая, в 5 муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобождён участок дороги у железнодорожной платформы "Опалиха" городского округа Красногорск", — говорится в сообщении.

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