Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что он больше не пожимает руки при встречах из-за коронавируса. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", — отметил он.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.