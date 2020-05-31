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Дмитрий Песков перестал здороваться за руку при встречах

Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что он больше не пожимает руки при встречах из-за коронавируса. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", — отметил он.

россия коронавирус дмитрий песков
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