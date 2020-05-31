Дмитрий Песков перестал здороваться за руку при встречах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что он больше не пожимает руки при встречах из-за коронавируса. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".