В Мурманской области поднятие воды в реке Коле повредило железнодорожный мост. Известно, что пассажиры пользуются автобусами.

"Восстановительные работы на перегоне "Выходной — Кола", где 30 мая было выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола, продолжаются. Путь закрыт для движения поездов. Перевозка пассажиров от станции Мурманск до станции Выходной и обратно организована автобусами", — говорится в сообщении.