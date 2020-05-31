Глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что 40 крупных отелей и пансионатов Крыма готовы приступить к работе.

"Желание открываться подтвердили 40 объектов — это на сегодняшний день. Сейчас начнутся проверки и будем понимать — кто готов на сегодня выполнить далеко не простые требования Роспотребнадзора", — сказал Черняк, отметив, что речь идет о крупных объектах туристической отрасли полуострова, прежде всего имеющих медицинские лицензии.