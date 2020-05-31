Областной оперштаб сообщил о том, что Псковская область получила помощь от руководства страны в виде восьми грузовиков масок, перчаток и лекарственных препаратов.

"Утром 31 мая на восьми грузовиках были доставлены 100 тысяч защитных костюмов, 3 миллиона одноразовых масок и 40 тысяч упаковок препаратов. В их числе современные антибиотики и противовирусные средства, которые доказали свою эффективность в борьбе с коронавирусом", — говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.