Пресс-служба московского метрополитена сообщила об открытии пяти станций, которые ранее были закрыты из-за коронавируса.
"Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер", — говорится в сообщении.
В понедельник откроются вестибюли станций Аннино, Кропоткинская, Пятницкое шоссе, Парк Культуры и Ломоносовский проспект.
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