В Москве с 1 июня заработает пять станций метро

Пресс-служба московского метрополитена сообщила об открытии пяти станций, которые ранее были закрыты из-за коронавируса.

"Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер", — говорится в сообщении.

В понедельник откроются вестибюли станций Аннино, Кропоткинская, Пятницкое шоссе, Парк Культуры и Ломоносовский проспект.