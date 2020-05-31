Пресс-служба МВД по Чувашии сообщила о найденном ранее сбежавшим девятилетнем мальчике. Мальчика нашла полицейская собака.

"На место происшествия немедленно выехал весь личный состав ОМВД России по Канашскому району. Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след со скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребенок, и повела младшего инспектора-кинолога Михаила Андриянова и его коллег в лес. Через полтора часа мальчик был обнаружен в полутора километрах от кладбища стоящим по пояс в воде — местность здесь болотистая. К счастью, с ним все оказалось в порядке, медицинская помощь не потребовалась", — говорится в сообщении ведомства.