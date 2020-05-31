Полицейские Мордовии оказались арестованными за превышение полномочий

Следственное управление СК РФ по Республике Мордовии сообщило о задержании двоих полицейских за превышение своих должностных полномочий.

"По материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Мордовии в отношении подозреваемых в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Известно, что из-за низких показателей полицейские заставили гражданина Мордовии купить партию наркотиков, после чего его осудили на длительный срок.