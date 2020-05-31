К столичным полицейским обратился 44-летний безработный житель Москвы, у которого похитили рюкзак с 12 миллионами рублей.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу двое неизвестных в масках брызнули заявителю в лицо из газового баллончика, нанесли побои и похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 млн руб., личные документы, ключи от квартиры, после чего скрылись", — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.