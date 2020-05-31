Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Роскосмос ответил Илону Маску, запустившему Crew Dragon
Путин поздравил Российский союз молодежи с тридцатилетием
В Москве у безработного похитили рюкзак с 12 млн рублей
Челябинские власти сообщили об отмене обязательной изоляции
Сафина рассказала, что разочаровалась в теннисе
Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляжах
Поклонники оценили внешний вид Анастасии Шубской после родов
Сын Елены Яковлевой назвал себя уродом после развода с женой
В Благовещенске узнают причину падения лифта в торговом центре

Челябинские власти сообщили об отмене обязательной изоляции

Россия » Урал » Челябинск

Пресс-служба властей Челябинской области сообщила о том, что в регионе не будут изолировать приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

"С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер", — говорится в сообщении.

москва изолирование алексей текслер санкт-петербург челябинская область
Последние материалы
Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляжах
Поклонники оценили внешний вид Анастасии Шубской после родов
Сын Елены Яковлевой назвал себя уродом после развода с женой
В Благовещенске узнают причину падения лифта в торговом центре
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и покинуть Россию
В Подмосковье подтопило 10 дачных домов и 83 участка
Пульмонолог: заниматься спортом в масках нельзя
Упавшее дерево стало помехой для московских троллейбусов
Пушков прокомментировал приглашение России на G7
В Красногорске использовали 250 мешков песка для укрепления плотины
Популярное
Российский шоу-бизнес
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь

Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.

Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Новости Украины
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Общество
Стало известно, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации
Силовые структуры
Северная Корея построила "новую" ядерную подлодку
Игорь Буккер Трамп заговорил о цензуре Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины Руслан Веснянко Василий Амирджанов Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения Василий Амирджанов
Комментарии
Протесты в США переросли в беспорядки
Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляжах
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
У москвича украли рюкзак с 12 миллионами рублей
В России зафиксировано 9 268 новых случаев инфицирования
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Рогозин назвал Ельцина предателем
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Россия призналась в отправке денег в Ливию
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Москвичам рассказали, какая погода будет этим летом
Михаил Барщевский: России нужно восемь регионов
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Помпео призвал Россию освободить Пола Уилана
Россия призналась в отправке денег в Ливию
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ