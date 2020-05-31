Пресс-служба властей Челябинской области сообщила о том, что в регионе не будут изолировать приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
"С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер", — говорится в сообщении.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.