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В Благовещенске узнают причину падения лифта в торговом центре

В Благовещенске узнают причину падения лифта в торговом центре

Россия » Дальний Восток

На сайте прокуратуры Благовещенска сообщили о начале проверки причины падения грузового лифта в торговом центре.

"Прокуратура города Благовещенска по поручению прокуратуры области с привлечением специалистов Дальневосточного управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Амурской области с выездом на место проводит проверку по факту падения грузового лифта в ТРЦ "Острова". В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране труда, соблюдению требований безопасности при эксплуатации грузового подъемника", — сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

прокуратура благовещенск происшествия
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