В Подмосковье подтопило 10 дачных домов и 83 участка

Сильные ливни не прошли бесследно для жителей Московской области: на данный момент на ее территории подтопленными остается множество домов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"Остаются подтопленными 83 приусадебных участка, 10 дачных домов и один участок дороги", — уточнили в пресс-службе.

На месте сейчас работают 197 спасателей и 68 единиц техники.