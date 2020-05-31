Сильные ливни не прошли бесследно для жителей Московской области: на данный момент на ее территории подтопленными остается множество домов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
"Остаются подтопленными 83 приусадебных участка, 10 дачных домов и один участок дороги", — уточнили в пресс-службе.
На месте сейчас работают 197 спасателей и 68 единиц техники.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.