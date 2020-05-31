Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у россиян нет необходимости носить маски на пляжах. Тем не менее, о соблюдении социальной дистанции помнить стоит, передает РИА "Новости".

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — пояснила Попова в программе "Москва. Кремль. Путин",