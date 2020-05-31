В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали агентству РИА "Новости" о том, что уровень воды реки Синичка в Красногорске мог подняться выше нормы. Для избежания перелива воды вдоль плотины рассыпали около 250 мешков песка.
"Вечером 30 мая возникла угроза переливания тела плотины на гидроузле №1 на реке Синичка в деревне Марьино", — сказал собеседник агентства.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.