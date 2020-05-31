В России зафиксировано 9 268 новых случаев инфицирования

За последние сутки в России обнаружили 9 268 новых инфицированных COVID-19. Итого на сегодняшний день в стране зафиксировано свыше 400 тысяч случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперативного штаба.