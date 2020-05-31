За последние сутки в России обнаружили 9 268 новых инфицированных COVID-19. Итого на сегодняшний день в стране зафиксировано свыше 400 тысяч случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений", — передали в ведомстве.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.