Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение карантина

У жителей Москвы появится возможность обжаловать штрафы, полученные за нарушение карантинного режима — они смогут сделать это в режиме онлайн с помощью специального сервиса, передает "ТАСС".

Как уточнил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, видеосервис будет запущен на сайте мэра и столичного правительства в первой половине июня.