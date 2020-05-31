У жителей Москвы появится возможность обжаловать штрафы, полученные за нарушение карантинного режима — они смогут сделать это в режиме онлайн с помощью специального сервиса, передает "ТАСС".
Как уточнил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, видеосервис будет запущен на сайте мэра и столичного правительства в первой половине июня.
"Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа за нарушение самоизоляции, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи", — пояснил Данчиков.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.