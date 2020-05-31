В Москве за двое суток выпало свыше 140 % месячной нормы осадков

В Москве за двое суток выпало свыше 140 % месячных осадков — причиной стали сильные дожди, обрушившиеся на столицу в последний месяц весны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское метеобюро.