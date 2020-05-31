В Москве за двое суток выпало свыше 140 % месячных осадков — причиной стали сильные дожди, обрушившиеся на столицу в последний месяц весны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское метеобюро.
"За ночь в городе выпало более 20 % месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140 % майской нормы влаги", — поделились в метеобюро, уточнив, что норма осадков в мае для столицы — 51 миллиметр.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.