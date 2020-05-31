Все парки Московской области заработали с 29 мая, однако — с рядом ограничений. Об этом сообщает телеканал "360".
Так, посетителям разрешены велосипедные прогулки, индивидуальные занятия йогой, гимнастикой и другим спортом. При этом отдыхающие должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Кроме того, в парках можно находиться только в перчатках и масках. В случае несоблюдения норм нарушителей попросят выйти из парка.
"У нас есть по распоряжению губернатора возможность попросить выйти из парка, если не соблюдают правила", — пояснила директор МАУК "Объединенная дирекция парков" в городском округе Химки Венера Корнева.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.