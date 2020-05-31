Усилиями дипмиссий РФ еще четырнадцать российских граждан, застрявших в Австралии, были успешно возвращены домой. Об этом пишет РИА "Новости".

"Четырнадцать российских граждан, временно находившиеся в Австралии, при содействии посольства России в Австралии и генерального консульства в Сиднее вернулись на родину. Они вылетели коммерческими рейсами 28 мая в Париж и Франкфурт-на-Майне и 29 мая в Лондон, где были взяты на борт вывозными рейсами "Аэрофлота", — передали в посольстве РФ в Австралии.