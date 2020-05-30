В пресс-службе министерства культуры сообщили агентству РИА "Новости" о том, что сотрудники музеев, которые старше шестидесяти лет не будут уволены из-за коронавируса. Решения об увольнениях будут зависеть от региональных властей и рекомендаций Роспотребнадзора.
"Сотрудники российских музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи с сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Министерство культуры РФ находится в тесном сотрудничестве с профессиональным музейным сообществом и Роспотребнадзором в обсуждении данного вопроса. Решение о возобновлении работы музеев, в том числе и выходе сотрудников старше 60 лет будет приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и позиции региональных властей", — сказано в сообщении.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.