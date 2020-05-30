60-летних сотрудников музеев не уволят из-за коронавируса

В пресс-службе министерства культуры сообщили агентству РИА "Новости" о том, что сотрудники музеев, которые старше шестидесяти лет не будут уволены из-за коронавируса. Решения об увольнениях будут зависеть от региональных властей и рекомендаций Роспотребнадзора.