В Шереметьеве объяснили панику из-за самолета "Аэрофлота"

Представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин рассказал журналистам о том, что экипажу самолета, который прилетел в Шереметьево, ничего не угрожает.

Ранее источник в экстренных службах сообщил агентству РИА "Новости" о том, что во время посадки самолета в аэропорту "Шереметьево" у него произошло воспламенение вспомогательной силовой установки.

Однако во время случившегося в самолете не было пассажиров, а экипажу ничего не угрожает.