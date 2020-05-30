Представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин рассказал журналистам о том, что экипажу самолета, который прилетел в Шереметьево, ничего не угрожает.
Ранее источник в экстренных службах сообщил агентству РИА "Новости" о том, что во время посадки самолета в аэропорту "Шереметьево" у него произошло воспламенение вспомогательной силовой установки.
Однако во время случившегося в самолете не было пассажиров, а экипажу ничего не угрожает.
"Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности", — сказал Демин.
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