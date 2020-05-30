Сотрудники полиции Сургута проигнорировали правила самоизоляции и устроили тайную вечеринку в ресторане "Гюмри" из-за повышения одного из коллег.

"В этом ресторане собрались опера из третьего отдела полиции. Они отмечали повышение одного из сотрудников, выпивали. Изначально их было порядка 10 человек. Но несколько человек успело уехать, когда мы туда зашли. Два полицейских попытались спрятаться в туалете, когда увидели, что их снимают на видео", — рассказал местный правозащитник Сергей Иванов.

"По результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и их непосредственные руководители", — прокомментировала инцидент начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.