На сайте ГП РФ сообщается о том, что прокуратура Нижнего Тагила приступила к проверке сообщений СМИ об осквернении Вечного огня в Дзержинском районе.
"Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по сообщениям СМИ об осквернении Вечного огня на площади Славы в городе Нижнем Тагиле. Проведение проверки поставил на личный контроль прокурор Свердловской области", — говорится в сообщении.
Местные СМИ распространяли видеоролик, на котором видно, как молодые люди тушат Вечный огонь водой из бутылки.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.