В Нижнем Новгороде проверяют видеоролик о тушении Вечного огня

На сайте ГП РФ сообщается о том, что прокуратура Нижнего Тагила приступила к проверке сообщений СМИ об осквернении Вечного огня в Дзержинском районе.

"Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по сообщениям СМИ об осквернении Вечного огня на площади Славы в городе Нижнем Тагиле. Проведение проверки поставил на личный контроль прокурор Свердловской области", — говорится в сообщении.

Местные СМИ распространяли видеоролик, на котором видно, как молодые люди тушат Вечный огонь водой из бутылки.