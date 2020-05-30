Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала порталу "360" о том, что в столице России за 29 мая выпало 38 миллиметров осадков, что является рекордным за последние 140 лет.

"Самый большой рекорд мы не перекрыли. Он составляет 39,1 миллиметра. Но не исключено, что завтра (31 мая — прим. Ред.) мы перекроем и вот этот вот рекорд, потому что в ближайшие сутки ожидаются также дожди, местами сильные, и в течение ночи, и в течение дня", — рассказала Позднякова и уточнила, что сильный дождь будет только в воскресенье.